США відновили лотерею для Green Card: інструкція українською мовою
Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про відновлення імміграційної лотереї. Опублікована інструкція українською мовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.
Посольство США в Україні розповсюдило інструкцію з лотереї "зелена карта" (Green Card) на 2023.
"Особи, які відбираються програмою (переможці), мають відповідати простим, але суворим критеріям відбору для того, щоб мати можливість статусу постійного жителя США", - сказано в оприлюдненому документі.
Згідно з документом, у 2023 фіскальному році для програми "диверсифікаційних емігрантів" виділено 55 тис.віз. Україна потрапила до списку країн, населення яких має право брати участь у лотереї.
Інструкція містить вимоги до претендентів. Описана процедура подачі заявки на участь у програмі. Висвітлено методику відбору претендентів.
Нагадаємо, Сполучені Штати на початку листопада відкриють свої кордони з Мексикою та Канадою для повністю вакцинованих проти COVID-19 іноземних громадян. Адміністрація повідомить точну дату відкриття кордонів найближчим часом.