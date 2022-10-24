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У США нет разведданных о решении России применить ядерное оружие, - Пентагон

Фото: в Пентагоне заявили об отсутствии разведданных про планы РФ применить ядерное оружие (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США не видели разведданных, которые бы свидетельствовали о намерении России применить ядерное оружие.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского журналиста Джека Детча, об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

"США не видели никаких разведданных, указывающих на то, что Россия приняла решение о применении ядерного оружия в Украине", - заявил сотрудник американского оборонного ведомства.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление не является блефом.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты пока не видят причин менять степень готовности своих ядерных сил на фоне угроз со стороны России.

Также он отмечал, что его страна имеет четкий план действий на случай применения ядерного оружия Россией.

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