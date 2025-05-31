США должны реагировать на удары Путина по энергетике Украины, - контр-адмирал

"Энергетический суверенитет - это вестфальский принцип 21 века, а не границы. И я думаю, что мы видим, как это проявляется в случае с Путиным. Он атакует энергетическую инфраструктуру Украины. И в определенном смысле именно на это мы должны реагировать", - сказал он.

Контр-адмирал США добавил, что после достижения мира он хотел бы увидеть "экономическую взаимозависимость между Америкой и Украиной". Потому что именно так, по его мнению, сохраняется преданность США.

"Речь идет не о борьбе с Путиным. Речь идет о том, какова экономическая ценность наших двух стран, и я думаю, что она безгранична, и я очень рад этому аспекту наших отношений", - сказал Хьюит.

Справка: Вестфальский принцип означает, что государство имеет право самостоятельно определять свою политику и свободно от вмешательства других государств. Это основополагающий принцип суверенитета, который до сих пор определяет международные отношения.