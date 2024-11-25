США должны уделять приоритетное внимание помощи Украине, а не нам, - экс-президент Тайваня

Об этом заявила бывший президент Тайваня Цай Ин-вэнь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Они должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам. У нас [Тайваня] еще есть время", - подчеркнула она.

Заявление прозвучало после слов главы Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Сэмюэла Папаро о том, что поставки оружия Украине начали влиять на готовность американских военных к потенциальному конфликту в Азии. В частности, речь идет о сокращении запасов вооружения, таких как системы Patriot и ракеты класса "воздух-воздух".

"Победа Украины послужит самым эффективным сдерживающим фактором для будущей агрессии", - заявила она, намекнув на Китай.