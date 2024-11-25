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США должны уделять приоритетное внимание помощи Украине, а не нам, - экс-президент Тайваня

Понедельник 25 ноября 2024 08:49
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США должны уделять приоритетное внимание помощи Украине, а не нам, - экс-президент Тайваня Фото: бывший президент Тайваня Цай Ин-вэнь (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты должны уделять приоритетное внимание помощи Украине, несмотря на растущую угрозу китайского вторжения через Тайваньский пролив.

Об этом заявила бывший президент Тайваня Цай Ин-вэнь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Они должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам. У нас [Тайваня] еще есть время", - подчеркнула она.

Заявление прозвучало после слов главы Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Сэмюэла Папаро о том, что поставки оружия Украине начали влиять на готовность американских военных к потенциальному конфликту в Азии. В частности, речь идет о сокращении запасов вооружения, таких как системы Patriot и ракеты класса "воздух-воздух".

"Победа Украины послужит самым эффективным сдерживающим фактором для будущей агрессии", - заявила она, намекнув на Китай.

Помощь Украине от США

В начале года в Конгрессе США затянулось утверждение нового пакета помощи Украине. Президент Джо Байден запросил дополнительные средства еще осенью 2023 года, однако республиканцы блокировали решение. Лишь в феврале Сенат утвердил объединенный законопроект, включавший помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон не вынес его на голосование.

В апреле Джонсон предложил четыре отдельных законопроекта, которые в итоге были поддержаны обеими палатами Конгресса. Для Украины выделено более 60 миллиардов долларов, предназначенных на военную и экономическую помощь.

Подробнее о распределении этих средств читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Тайвань Помощь Украине
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