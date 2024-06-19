У США появились бомбы для уничтожения глубоких бункеров в Иране, КНДР и Китае, - Telegraph

Китай, Иран и Северная Корея, которые являются врагами США, опасаются воздушного вторжения и строят глубокие бункеры. Однако Пентагон уже имеет мощные бомбы, которые смогут поражать такие объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Новые авиабомбы США

Журналисты пишут, что ранее фотограф Ян Реккио сделал фотографии бомбардировщика Boeing B-1 ВВС США, заправляющегося топливом с танкера Boeing KC-135 Stratotanker. Под носовой частью фюзеляжа B-1 было нечто необычное, а именно большая бомба.

"Эксперт по авиации Дэвид Ченчиотти был одним из первых, кто увидел фотографии Реккьо. Сначала Ченчиотти подумал, что это может быть GBU-31, ничем не примечательная бомба со спутниковым наведением массой 2000 фунтов. Но потом он присмотрелся", - пишет издание.

Журналисты указали, что это была не GBU-31, а совершенно новый боеприпас под названием GBU-72, который предназначен для проникновения вглубь земли и уничтожения бункеров.

В чем особенность бомбы

Журналисты называют GBU-72 особенной. Благодаря высокотехнологичному детонатору и сверхпрочной оболочке, эта управляемая со спутника противобункерная бомба обладает высокой проникающей способностью и относительно небольшим размером.

"Другими словами, она сочетает в себе лучшие качества имеющихся противобункерных бомб ВВС США: 4000-фунтовой (1814 кг) GBU-28 и 27 000-фунтовой (12 246 кг) GBU-57", - пишет Telegraph.

GBU-28 достаточно мала и легка, чтобы ее могли нести истребители Boeing F-15E ВВС США, но она проникает менее чем на 200 футов (61 метр) в твердую почву. GBU-57 должна проникать на глубину более 200 футов, но она настолько большая и тяжелая, что ее могут нести только два типа военных самолетов ВВС США: нынешний малозаметный бомбардировщик B-2 и будущий малозаметный бомбардировщик B-21.

Эти бомбы будут полезны в случае войны

Издание считает, что сотни американских военных самолетов могут нести GBU-72. Во время большой войны эти самолеты могли бы атаковать цели, закопанные неглубоко, тогда как меньшая группа бомбардировщиков, несущих GBU-57, атаковала бы глубоко закопанные цели.

Под удар могли бы попасть выкопанные в Иране подземные бункеры для размещения ракетных установок, истребительных эскадрилий и критически важных частей своей растущей ядерной программы.

Северная Корея также закопала части своего ядерного комплекса и также содержит обширные подземные базы для артиллерии, ракет, истребителей и даже вертолетов, часто выкопанные в горах.

А подземные базы Китая размещают штабы, склады боеприпасов, ядерные боеголовки, склады снабжения и воздушные, наземные и морские силы. Китай имеет тысячи подземных объектов и строит новые каждый год.

Новый бомбардировщик США

B-21 Raider разработала компания Northrop Grumman для замены устаревших моделей B-1 и B-2. Этот стратегический бомбардировщик имеет малозаметность, высокую технологическую оснащенность и возможность нести как ядерное, так и обычное вооружение.

B-21 предназначен для выполнения долгосрочных стратегических миссий и проникновения в глубоко защищенные территории противника.