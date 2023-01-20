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США намерены внести ЧВК "Вагнера" в список преступных организаций

Фото: пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство финансов США объявит российскую частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией.

Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, на следующей неделе Министерство финансов также введет новые санкции против "вагнеровцев" и ее глобальных союзников.

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет ЧВК "Вагнера", в том числе благодаря продолжающейся серьезной преступной деятельности", - заявил Кирби.

Напомним, что частная военная компания "Вагнера", участвующая в войне против Украины, наращивает свое присутствие в Сербии. Это вызывает озабоченность в Соединенных Штатах.

Кроме того, в Сербии подали иск в суд против ЧВК "Вагнера" из-за попыток вербовки сербов на войну против Украины.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнера" могут составлять четверть всех российских воинов, воюющих против Украины.

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Соединенные Штаты АмерикиЧВК Вагнера