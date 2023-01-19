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Из-за попыток вербовки. В Сербии подали иск в суд против ЧВК "Вагнера"

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Сербия, Четверг 19 января 2023 20:13
Из-за попыток вербовки. В Сербии подали иск в суд против ЧВК "Вагнера" Фото: В Сербии подали иск в суд против ЧВК "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Сербии подали иск в суд против частной военной компании "Вагнер". Причиной этого стали попытки вербовки сербов на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Чедомира Стойковича, которое приводит Reuters.

Стойкович отмечает, что судебный иск от имени сербских общественных структур подан не только против ЧВК "Вагнера". Среди ответчиков есть лица, которые, по мнению истцов, способствовали вербовке.

Reuters сообщает, что среди ответчиков есть России в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава Агентства государственной безопасности и информации Сербии Александр Вулин.

"У нас есть обоснованные подозрения, что Вулин отдавал приказы, директивы и инструкции о том, что деятельность группы Вагнера в Сербии не должна прекращаться", - заявил адвокат Стойкович.

Посол РФ в Сербии обладает дипломатической неприкосновенностью и не может быть привлечен к ответственности в стране. Однако из-за этого ему могут приказать покинуть Сербию.

Напомним, что частная военная компания "Вагнера", участвующая в войне против Украины, наращивает свое присутствие в Сербии. Это вызывает озабоченность в Соединенных Штатах.

Спецслужбы Сербии проверяют информацию о возможном участии граждан на стороне России в войне против Украины.

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