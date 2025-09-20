США намерены продать Израилю оружие на 6 млрд долларов, - WSJ
Администрация Трампа заявила Конгрессу США о планах продать Израилю оружие примерно на 6 млрд долларов. В него войдут вертолеты и БМП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal и The Times of Israel.
По словам чиновника США и еще одного человека, предложение включает продажу 30 вертолетов АН-64 Apache на сумму 3,8 млрд долларов США, что почти вдвое увеличит текущие запасы Израиля.
Кроме того, в список входит продажа 3200 боевых машин пехоты (БМП) на сумму 1,9 млрд долларов. Выполнение будет не ранее чем через 2-3 года.
Также человек, знакомый с ситуацией, рассказал, что в настоящее время идет процесс продажи запасных частей для бронетранспортеров и источников питания на 750 млн долларов.
The Times of Israel отмечает, что эти продажи происходят в то время, как планы США посредничать в прекращении войны между Израилем и ХАМАС зашли в тупик, а удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе (Катар), вызвал широкое осуждение среду союзников США на Ближнем Востоке.
Кроме того, Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку, несмотря на растущее международное давление на Израиль и попытки все большего числа демократов в Сенате США заблокировать продажу наступательного оружия Израилю.
Наступление Израиля на Газу
Напомним, в ночь на 16 сентября Израиль начал наступление на Газу - крупнейший город Сектора Газа, что вызвало резкое международное осуждение.
В частности, Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение приостановить отдельные торговые положения Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем. Кроме того, Еврокомиссия намерена приостановить прямую поддержку различных израильских проектов.
Что касается наступления на Газу, недавно представитель Арми обороны Израиля рассказал, что войска страны уже несколько недель находились на окраинах города и ночью начали продвижение к центру Газы.
Накануне наступления премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что он не имеет цели оккупировать город. Он говорил, что Израиль намерен уничтожить ХАМАС.