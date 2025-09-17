Еврокомиссия предложила наказание для Израиля за действия в Секторе Газа
Европейская комиссия предложила ряд шагов для наказания Израиля за его военные действия в Секторе Газа и сложную гуманитарную ситуацию, которая там сложилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение приостановить отдельные торговые положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.
Также Еврокомиссия намерена приостановить прямую поддержку различных израильских проектов, за исключением поддержки гражданского общества и Яд Вашем.
Эти предложения появились после проверки соблюдения Израилем статьи 2 Соглашения, в которой было установлено, что действия, предпринятые правительством Израиля, представляют собой нарушение существенных элементов, касающихся уважения прав человека и демократических принципов. Это дает ЕС право в одностороннем порядке приостановить действие Соглашения.
В частности, это нарушение касается быстрого ухудшения гуманитарной ситуации в Газе после военной интервенции Израиля, блокады гуманитарной помощи, усиления военных операций и решения израильских властей продвигать план застройки на Западном берегу реки Иордан.
Приостановление касается основных торговых положений Соглашения, что на практике означает потерю импортом из Израиля преференциального доступа к рынку ЕС. Следовательно, на эти товары будут начисляться пошлины на уровне, который применяется к любой другой третьей стране, с которой ЕС не имеет соглашения о свободной торговле.
Далее это предложение комиссии должен принять Совет ЕС квалифицированным большинством.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает санкции против двух израильских министров (национальной безопасности Итамара Бен Гвира и финансов Бецалеля Смотрича) и экстремистских израильских поселенцев, а также - 10 членов политбюро ХАМАС. Это решение Совет ЕС должен одобрить единогласно.
Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля
Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля. Одновременно будут заморожены все платежи в его адрес.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что это решение стало "реакцией на гуманитарный кризис в Газе" и на "использование голода как оружия войны".
Она отметила, что приостановление финансовой поддержки не коснется сотрудничества с израильским гражданским обществом и мемориалом Яд Вашем.
Кроме финансовых мер, Еврокомиссия анонсировала санкции против "экстремистских министров" и "насильственных поселенцев" в Израиле. Также частично приостанавливается торговое соглашение между ЕС и Израилем.
Для реализации этих мер нужна поддержка большинства стран-членов ЕС. Обсуждения продолжаются, и окончательное решение еще не принято.