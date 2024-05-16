ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США должны не только разрешить, но и поощрить удары по целям в РФ, - Хельсинкская комиссия

Четверг 16 мая 2024 04:26
UA EN RU
США должны не только разрешить, но и поощрить удары по целям в РФ, - Хельсинкская комиссия Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Хельсинкская комиссия США заявила, что Соединенные Штаты должны разрешить Украине наносить удары американским оружием по силам ВС РФ в приграничных районах России. Эти силы поддерживают наступательную операцию в Харьковской области, в частности, огнем по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Хельсинкская комиссия – неправительственная организация, созданная Конгрессом США в 1975 году для мониторинга и поощрения соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств ОБСЕ.

Комиссия 15 мая заявила, что США должны "не только разрешить, но и поощрить" украинские силы наносить удары по войскам РФ, которые дислоцируются и ведут огонь из приграничных районов России в рамках наступательных операций на севере Харьковской области.

В ISW отмечают, что украинские удары по силам в России, непосредственно поддерживающим наступательные наземные операции на севере Харьковской области, по своей сути были бы оборонительными, и характеризовать такие действия как "наступление" было бы некорректно.

Аналитики ISW настаивают, что ограничение со стороны США возможностей Украины наносить удары по военным объектам в России создали в приграничных районах РФ укрытия, откуда российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам. Также в этих укрытиях свободно скапливаются силы оккупантов перед переброской на территорию Украины.

"Такая политика США серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области", – говорится в отчете Института.

Ограничение США на использование американского оружия

С самого начала полномасштабного вторжения США оказывают военную помощь Украине при условии, что американское вооружение не будет использовано для ударов по территории РФ.

Российские захватчики пользуются этим в своих действиях против Украины. В частности, в настоящее время в совокупности с другими факторами запрет США позволяет россиянам фактически беспрепятственно атаковать украинских защитников и оккупировать населенные пункты в Харьковской области.

Сейчас группа украинских парламентариев в Вашингтоне пытается заручиться помощью Конгресса в отмене указанного запрета.

Однако пока позиция Белого дома неизменна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Харьков Война в Украине
NEWS
ВСУ держат под контролем ситуацию в районе Волчанска, - Генштаб
ВСУ держат под контролем ситуацию в районе Волчанска, - Генштаб
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит