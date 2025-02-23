США должны быть частью гарантий. Стармер выступил с призывом поддержать Украину

Стармер в эмоциональном обращении перед встречей с Трампом высказался об агрессии РФ

В своем эмоциональном призыве перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме британский премьер вспомнил, что ему было 27 лет, когда рухнула Берлинская стена.

"Для моего поколения это было волнующе. Было действительно ощущение, что мы сбрасываем оковы истории. Что весь наш континент объединился вокруг свободы и демократии", - рассказал Стармер.

Глава британского удара отметил, что если бы ему сказали, что однажды "мы снова увидим российские танки, которые идут в европейские города, я бы вам никогда не поверил".

"Но это именно то, что мы видели три года назад, когда Россия вторглась в Украину. Сцены, которые, казалось, просто выскочили из учебников истории на наши современные экраны. Изображения, которые мы думали, что больше никогда не увидим в Европе. Только представьте, что это было для простых украинцев", - написал Стармер в колонке британского издания.

Он в очередной раз подчеркнул, что этот кошмар был "вызван одним человеком" - российским диктатором Владимиром Путиным.

Стармер вспомнил, как во время визита в Украину видел последствия российской полномасштабной агрессии, общался с военнослужащими ВСУ, был в Буче, где "российские солдаты хладнокровно убивали мирных жителей в наручниках".

"Поверьте, вы не забудете такое место, как Буча. Один момент особенно запомнился мне. Мой разговор с людьми, которые собирали тела. Их друзья, их семья, их братья и сестры. Загнали в братскую могилу на тележках для покупок. Потому что россияне даже не могли их похоронить", - говорится в публикации премьера Британии.

Безопасность для Европы, интересы США и гарантии для Украины

Он отмечает, что все, что увидел, только "добавляет мне решимости поддерживать Украину, когда она борется за свое будущее".

"Мы признаем "дух бульдога" страны, которая противостоит врагу, который не имеет ограничений в своей жестокости. Именно такое мужество мы проявили во время Второй мировой войны", - сказал Стармер.

При этом британский премьер отметил, что президент США Трамп "прав в том, что европейские страны теперь должны взять на себя большую ответственность за нашу безопасность".

"Мы должны увеличить расходы на оборону, как мы обещали здесь, в Великобритании. Мы должны играть большую роль в НАТО. Мы говорили об этом достаточно долго. Теперь пришло время действовать", - заявил Стермер.

По мнению премьера Британии, Трамп очень предан намерению положить конец российско-украинской войне, однако отметил, что "хороший мир можно получить только силой".

"Украина должна иметь право голоса в переговорах о своем будущем. И ему нужны надежные гарантии безопасности, чтобы мир продолжался. Я считаю, что Америка должна быть частью этой гарантии. Это в их интересах. Мирное соглашение, которое не остановит Путина от повторного нападения, будет катастрофой для всех", - написал Стармер.

Он также убежден, что страны Европы должны увеличить расходы на оборону, и "мы должны играть большую роль в НАТО".

"Лучший способ убедиться, что этого не произойдет, - быть твердым и справедливым сейчас. Вот почему я также открыт для того, чтобы британские войска играли роль в любых европейских силах в Украине после мирного соглашения", - подчеркнул Стармер.

Говоря об уроках истории, британский премьер акцентировал, что "если Украина не будет должным образом защищена от тирании Путина, я боюсь, что Европа станет еще более нестабильной, и это может только навредить нам".