США имеют больше "ядерки" и лучшее вооружение, чем Россия, - Трамп

Во время разговора с журналистами Трамп опроверг утверждение о преимуществе России в количестве ядерного оружия.

По его словам, США имеют больше ядерных боезарядов, однако подчеркнул, что реального значения это не имеет, ведь "нужен только один".

"Но у нас больше, чем у них. У нас лучше, чем у них. У нас лучше военное снаряжение, чем у них", - сказал он.

Президент США также подчеркнул, что американское военное снаряжение превосходит российское. По его словам, это неоднократно подтверждалось на практике.

Кроме того, Трамп иронично высказался относительно эффективности российской противовоздушной обороны. Он заявил, что во время американской операции в Венесуэле российские системы ПВО не говорили высокой результативности.

"Это доказано, потому что если посмотреть на их противовоздушную оборону для Венесуэлы, я бы сказал, что она была не совсем замечательной", - заявил Трамп.