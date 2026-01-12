США имеют больше "ядерки" и лучшее вооружение, чем Россия, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют больший ядерный арсенал и лучшие вооружения, чем Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Во время разговора с журналистами Трамп опроверг утверждение о преимуществе России в количестве ядерного оружия.
По его словам, США имеют больше ядерных боезарядов, однако подчеркнул, что реального значения это не имеет, ведь "нужен только один".
"Но у нас больше, чем у них. У нас лучше, чем у них. У нас лучше военное снаряжение, чем у них", - сказал он.
Президент США также подчеркнул, что американское военное снаряжение превосходит российское. По его словам, это неоднократно подтверждалось на практике.
Кроме того, Трамп иронично высказался относительно эффективности российской противовоздушной обороны. Он заявил, что во время американской операции в Венесуэле российские системы ПВО не говорили высокой результативности.
"Это доказано, потому что если посмотреть на их противовоздушную оборону для Венесуэлы, я бы сказал, что она была не совсем замечательной", - заявил Трамп.
Напомним, в октябре 2025 года Дональд Трамп впервые за 33 года объявил о намерении возобновить ядерные испытания.
В соцсети он сообщил, что поручил Пентагону провести тесты американского ядерного арсенала "на равной основе" с другими ядерными державами.
Тогда же он подчеркнул, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны.
Позже на борту Air Force One Трамп подтвердил, что возвращение США к ядерным испытаниям после более чем 30-летнего моратория может быть "целесообразным".
В то же время он отметил, что ведет переговоры с Россией по денуклеаризации. Конкретные сроки и место возможных испытаний президент не назвал, ограничившись заявлением: "У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено".