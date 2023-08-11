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США должны разместить ядерное оружие в Украине, - Дубовой

Фото: Александр Дубовой (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Размещение американского ядерного оружия на территории Украины станет симметричным ответом на передислокацию РФ тактического ядерного оружия в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу экспертного совета АТ КИЭП Александра Дубового.

"В условиях, когда Россия уже нарушила ядерное табу, разместив тактическое ядерное оружие на территории официально безъядерного государства - Беларуси, симметричным ответом на действия РФ должно стать размещение Штатами в Украине американского ядерного оружия", - заявил он.

Дубовой также отметил что в отличие от Будапештского меморандума, который оказался неисполненной формальностью, шаг с размещением ядерного оружия реально бы усилил безопасность не только Украины, но и всей Европы. Сдержал бы агрессивные планы РФ и предотвратил бы новые нападения на Украину в будущем.

"Запад крайне осторожен в этих вопросах и старается избежать эскалацию, которая могла бы привести к прямому конфликту с РФ", - дополнил политик.

По его мнению, истинная опасность заключается в том, что складывается впечатление, будто бы Россия всякий раз добивается успеха, используя ядерный шантаж, посылая сигнал опасности другим тоталитарным странам, будто бы ядерные угрозы срабатывают.

Украинские дипломаты должны активнее доносить позицию о размещении ядерного оружия США в Украине западному истеблишменту, резюмировал Александр Дубовой.

Ядерное оружие в Украине

Напомним, после распада Советского Союза Украина осталась с арсеналом ядерного оружия. Наша страна была третьей в мире по количеству такого вооружения.

Но вскоре як страны Запада, так и Россия «подтолкнули» наше руководство к отказу от ядерного оружия. Взамен они обещали гарантии в рамках Будапештского меморандума.

В данный момент наша страна хотела бы утвердить новые гарантии безопасности с союзниками, которые позволили бы предотвратить повторное нападение России. На этой неделе начались переговоры с США.

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Соединенные Штаты АмерикиЯдерное оружие