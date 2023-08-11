США має розмістити ядерну зброю в Україні, - Дубовой

"В умовах, коли Росія вже порушила ядерне табу, розмістивши тактичну ядерну зброю на території офіційно безʼядерної держави – Білорусі, симетричною відповіддю на дії РФ має стати розміщення Штатами в Україні американської ядерної зброї", - заявив він.

Дубовой також зазначив, що, на відміну від Будапештського меморандуму, який виявився невиконаною формальністю, крок із розміщенням ядерної зброї реально посилив би безпеку не лише України, а й всієї Європи. Стримав би агресивні плани РФ та запобіг новим нападам на Україну в майбутньому.

"Захід вкрай обережний у цих питаннях і намагається уникнути ескалації, яка могла б призвести до прямого конфлікту з РФ", - додав політик.

На його думку, справжня небезпека полягає в тому, що складається враження, ніби Росія щоразу досягає успіху, використовуючи ядерний шантаж, посилаючи небезпечний сигнал іншим тоталітарним країнам, що ядерні загрози працюють.

Українські дипломати мають активніше доносити позицію щодо розміщення ядерної зброї США в Україні до західного істеблішменту, резюмував Олександр Дубовой.

Ядерна зброя в Україні

Нагадаємо, після розвалу Радянського Союзу Україна залишалася з арсеналом ядерної зброї. Наша країна була третьою у світі за кількістю такого озброєння.

Але згодом як країни Заходу, так і Росія "підштовхнули" наше керівництво до відмови від ядерної зброї. Натомість вони пообіцяли гарантії у рамках Будапештського меморандуму.

Зараз наша країна хоче затвердити нові гарантії безпеки з союзниками, які б дозволили запобігти можливому повторному нападу Росії. Цього тижня відповідні переговори розпочалися зі США.

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