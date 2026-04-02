Пентагон просчитался? Хегсет был застигнут врасплох масштабами атак Ирана, - Time

Последствия операции "Эпическая ярость"

Как сообщает издание, по оценкам Пентагона, военная операция США продемонстрировала высокую эффективность.

Сейчас удалось деградировать или уничтожить 90% ракетного потенциала Ирана и нейтрализовать около 70% его пусковых установок. Кроме этого, выведено из строя более 150 военных кораблей.

Главным результатом удара стала ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаманеи и многих высокопоставленных чиновников режима.

Несмотря на военные успехи, аналитики сомневаются, что администрации президента США Дональда Трампа удастся быстро достичь стратегических целей - полной ликвидации ядерной программы и смены режима в Тегеране.

Просчеты и реакция Ирана

Тегеран не ограничился символическим возмездием, а начал масштабные атаки по всему региону.

Под ударом оказались американские и израильские объекты в странах, которые долгое время считались недосягаемыми для конфликта - Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

Источники издания отмечают, что министр обороны США Пит Хегсет был застигнут врасплох интенсивностью действий Ирана, поскольку ранее рассчитывал на сдержанность противника.

"Он был застигнут врасплох. Нет сомнений. Он ожидал, что иранцы дадут отпор в какой-то форме. Когда они начали атаковать практически весь регион, его что-то озарило: "Ого, мы теперь действительно в этом", - отмечает источник, знакомый с мнением главы Пентагона.

В то же время официальный представитель Хегсета Шон Парнелл отрицает какую-либо неподготовленность, заявляя, что американские военные предусмотрели все варианты эскалации - от самой слабой реакции до экстремальной.