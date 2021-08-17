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У США на великому водосховищі спостерігається нестача води

Автор: РБК-Україна

У США на великому водосховищі спостерігається нестача води. Дефіцит призведе до зменшення розподілу води в Арізоні, Неваді та Мексиці на рік, починаючи з жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NPR.

Американські чиновники вперше опублікували офіційну декларацію про дефіцит води у величезному західному водосховищі озера Мід, що призвело до скорочення подачі води частини ураженого посухою південного заходу.

Арізона втратить 18% річного розподілу, тоді як Невада скоротиться на 7%. Розподіл до Мексики, який потрібен за договором 1944 року, буде скорочений на 5%.

Скорочення може означати менше води - і жорсткі рішення щодо розподілу - для фермерських господарств, міст і племен в засохлій регіоні, знаходиться в 22-му році посухи.

Страшна посуха на Заході США призвела до того, що озера Мід і Озеро Пауелл, другий за величиною в країні водосховище, досягли історичних мінімумів. Загальний обсяг накопичення води в системі річки Колорадо становить 40% ємності в порівнянні з 49% рік тому, повідомляє Бюро меліорації США.

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