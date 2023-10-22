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США со странами Ближнего Востока будут работать над перекрытием финансовых каналов ХАМАСа

Фото: США и арабские страны перекроют каналы финансирования ХАМАСа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Высокопоставленный американский чиновник на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию и Катар, чтобы активизировать усилия США по перекрытию каналов финансирования ХАМАСа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Минфин США сообщил, что заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон поможет провести в Саудовской Аравии заседание Исполнительного комитета Центра по борьбе с финансированием терроризма.

Комитету поручено налаживать связи между шестью арабскими странами и Соединенными Штатами с целью уничтожения сетей финансирования терроризма посредством санкций и действий правоохранительных органов.

Это стало более актуальным приоритетом в те дни, когда ХАМАС убил 1400 человек и взял около 200 заложников во время нападения на Израиль 7 октября.

Катар принимает некоторых политических лидеров ХАМАС, и США поощряют небольшую страну Персидского залива выступать в связи с боевиками, которых Америка и Европейский Союз признали террористической организацией.

"Катар имеет доступ к ХАМАСу, которого точно нет ни у нас, ни у израильтян", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Отметим, что Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил.

Швейцарский генеральный прокурор Штефан Блеттлер заявил, что судебные органы расследуют возможное финансирование ХАМАС из Швейцарии.

 

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