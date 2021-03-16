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У США корінна американка вперше стала міністром

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 04:30
У США корінна американка вперше стала міністром Фото: Деб Хааланд (Wikimedia)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США затвердив корінну американку Деб Хааланд на посаді глави міністерства внутрішніх справ США. 60-річна Хааланд стала першою представницької корінного населення, отримала посаду міністра.

Про це повідомляє CNN з посиланням на результати голосування у верхній палаті Конгресу.

Наголошується, що на посаді вона буде займатися питаннями землекористування, а також візьме участь у здійсненні запропонованої президентом США Джо Байденом політики в області зміни клімату.

Раніше політик заявила, що для неї буде великою честю допомогти команді Байдена "відновити відносини між урядом і племенами, які були підірвані адміністрацією Трампа".

Деб Хааланд - представниця народу пуебло, резервація яких знаходиться в штаті Нью-Мексико. У завдання міністра внутрішніх справ входить відносини уряду США з корінними народами, а також розробка політики на землях федерального і племінного підпорядкування.

Нагадаємо, раніше Байден представив нових членів своєї адміністрації. Керівником апарату співробітників Білого дому став Рон Клейн.

Крім того, Байден пообіцяв створити "найрізноманітніший" уряд в історії США. Він хоче, щоб до майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.

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