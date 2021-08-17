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США контактують з талібами про безпечну евакуацію людей з Кабула

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Вашингтон, Вівторок 17 серпня 2021 21:31
США контактують з талібами про безпечну евакуацію людей з Кабула Фото: радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена знаходиться в контакті з "Талібаном" щодо ситуації в Афганістані. Зокрема, щоб забезпечити безпечний виліт людей з аеропорту Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми ведемо дипломатичну взаємодію одночасно з союзниками в регіональних країнах і ООН для врегулювання ситуації в Афганістані. Ми в контакті з "Талібаном", щоб забезпечити безпечний проїзд людей в аеропорт", - заявив Салліван.

Він також додав, що Білий дім стежить за будь-якими потенційними терористичними погрозами, в тому числі з боку ІДІЛ.

"Ми маємо намір продовжувати ці операції в найближчі дні, перш ніж завершити згортання наших сил", - підкреслив Салліван.

Нагадаємо, Німеччина призупинила фінансову допомогу на розвиток Афганістану.

Крім того, у Кабулі залишилися посольства тільки трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану.

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