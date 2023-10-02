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США в контакте с союзниками насчет финансирования помощи Украине, - Белый дом

Вашингтон, Понедельник 02 октября 2023 21:18
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США в контакте с союзниками насчет финансирования помощи Украине, - Белый дом Фото: США в контакте с союзниками насчет финансирования помощи Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки продолжают обсуждать с союзниками финансирование помощи Украине, которая находится в состоянии войны с Россией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Она подчеркнула, что переговоры насчет помощи Украине с союзниками будут продолжены.

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 30 сентября, Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Это было необходимо для того, чтобы не допустить приостановки работы правительства (шатдауна).

В содержание законопроекта не вошло новое финансирование помощи Украине. Этот вопрос хотят рассмотреть отдельно. Как заявлял лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, конгрессмены могут вынести на голосование помощь Украине уже сегодня, 2 октября.

Основной законопроект о бюджете в США не могли утвердить в предусмотренные сроки, поскольку часть республиканцев требовала урезать, по их мнению, лишние расходы.

В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на такое решение Конгресса. В ведомстве не увидели в нем трагедии.

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