Палата представителей США может сегодня рассмотреть финансирование помощи Украине

Об этом заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отвечая на вопрос об отсутствии в бюджете нового финансирования помощи Украине, он отметил, что нижняя палата Конгресса должна приступить к работе над этим вопросом, и предположил, что голосование состоится уже сегодня.

"В ближайшие несколько дней, когда мы соберемся в понедельник, перед республиканцами будет стоять выбор. Будут ли они отстаивать свободу, демократию, правду и украинский народ, или же они продолжат преклонять колено перед пропутинской фракцией в республиканской части Палаты представителей?" - отмечал Джеффрис.

Что предшествовало

Напомним, в США недавно приняли законопроект о временном бюджете, цель которого состоит в том, чтобы не допустить приостановки работы правительства (шатдауна). Туда не внесли новое финансирование помощи Украине.

Основной законопроект о бюджете в США не могли утвердить в предусмотренные сроки, поскольку часть республиканцев требовала урезать, по их мнению, лишние расходы.

В Министерстве иностранных дел Украины уже подчеркивали, что принятие временного бюджета в США без помощи нашей стране не является трагедией.