У США кількість безробітних зросла до 39 млн осіб

У Сполучених Штатах з початку пандемії 39 млн американців втратили свою роботу. За минулий тиждень ще 2,4 млн осіб звернулися за допомогою з безробіття.

Про це повідомляє Associated Press.

Конгрес США виділив 350 млрд доларів на підтримку бізнесу (кредити і гранти) у рамках так званої Payroll Protection Program. Нещодавно американський Конгрес США розширити цю програму ще на 320 млрд доларів.

в США 27 млн людей можуть втратити медичного страхування за втрату роботи через пандемію.

Крім того, економіка Сполучених Штатів у першому кварталі скоротилася найшвидшими темпами з часів фінансової кризи 2008-2009 року. За попередніми даними міністерства торгівлі США, валовий внутрішній продукт впав на 4,8% в річному обчисленні за перший квартал 2020 року.