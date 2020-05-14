ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США 27 млн людей можуть позбутись медстраховки

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 08:44
У США 27 млн людей можуть позбутись медстраховки
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Близько 21 млн осіб мають право претендувати на державну допомогу у зв’язку з втратою страховки

У США 27 млн людей можуть позбутися медичного страхування через втрату роботи у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, більшість жителів Сполучених Штатів застраховані через роботодавця, тому після втрати її їх страховий договір може дуже швидко втратити силу. Однак, експерти вважають, що близько 21 млн громадян після цього матимуть змогу претендувати на державну допомогу. Але також існує ризик, що через пандемію багато хто може залишитися без страхового поліса через бюрократичні перепони і недостатню кількість субсидій.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели понад 10 мільйонів тестів на коронавірус COVID-19. Таким чином там на сьогодні зареєстровано майже 1,4 млн випадків зараження коронавірусом. Від пов'язаних з ним ускладнень померли понад 83 тис. осіб, вилікувалися 230 тис.

Також Президент США Дональд Трамп не буде вважати, що штати відновилися після карантину через коронавірус, якщо в них не відкриті школи. Зараз школи закриті через пандемію коронавірусу. Школярі переведені на віддалене навчання. У багатьох штатах цей режим вже продовжено до кінця навчального року.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикистрахованиеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся