В США количество безработных возросло до 39 млн человек

В Соединенных Штатах с начала пандемии 39 млн американцев потеряли свою работу. За прошлую неделю еще 2,4 млн человек обратились за пособием по безработице.

Об этом сообщает Associated Press.

Конгресс США выделил 350 млрд долларов на поддержку бизнеса (кредиты и гранты) в рамках так называемой Payroll Protection Program. Недавно американский Конгресс США расширить эту программу еще на 320 млрд долларов.

в США 27 млн человек могут лишиться медицинского страхования за потерю работы из-за пандемии.

Кроме того, экономика Соединенных Штатов в первом квартале сократилась самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса 2008-2009 года. По предварительным данным министерства торговли США, валовой внутренний продукт упал на 4,8% в годовом исчислении за первый квартал 2020 года.