У США кількість безробітних за тиждень зросла на понад 3 млн

За останній тиждень заявки на допомогу з безробіття подали майже 3,2 мільйона жителів Сполучених Штатів Америки через закриття підприємств у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Повідомляється, що з середини березня, коли коронавірус спричинив закриття підприємств у всіх штатах, американці подали близько 33 млн заявок на допомогу з безробіття.

Зазначається, що за попередній тиждень число нових заявок на допомогу з безробіття складало майже понад 3,8 млн. Останніми тижнями показник безробіття почав зменшуватися.

Крім того, у п'ятницю Міністерство праці США має оприлюднити звіт щодо безробіття за квітень цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку карантину у США безробітними стали понад 30 млн американців. Протягом шести тижнів близько 30,3 млн американців подали заявку на допомогу з безробіття.

Також РБК-Україна писало, що через коронавірус роботу втратили понад 120 млн жителів Індії. Рівень безробіття в країні знаходиться на рекордно високому рівні - 27,1%, що у чотири рази вище за показники США.