Фото: прапор Індії (avneesh jaswal flickr.com)

Рівень безробіття в країні знаходиться на рівні - 27,1%

В Індії 122 млн осіб втратили роботу через карантин, який був введений задля запобігання поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, у квітні 122 млн осіб втратили роботу через пандемію коронавірусу. Так, За даними Центру моніторингу індійської економіки, рівень безробіття в країні знаходиться на рекордно високому рівні - 27,1%. У порівнянні з США ці показники у чотири рази вищі.

Як зазначається, Індія перебуває на карантині з 25 березня, а кількість лабораторних випадків в країні становить близько 50 тис. осіб.

Нагадаємо, в Індії зафіксували спалах коронавірусу серед поліцейських, які в кількості близько трьох млн патрулюють міста держави з населенням у 1,3 мільярда людей.

Раніше РБК-Україна писало, що Індія зобов'язала всіх працівників державного і приватного секторів використовувати підтримуваний державою додаток для відстеження місця розташування.

Також повідомлялося, що в Індії 115 сімей відправили на карантин після того, як в одного з жителів президентського палацу підтвердили коронавірус.