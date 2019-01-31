США і КНДР погодили місце і дату нового саміту

Місце і дата саміту можуть бути оголошені наступного тижня

Дата и место проведения новой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном были согласованы и могут быть объявлены на следующей неделе. Об этом заявил американский лидер, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы объявим об этом очень скоро, мы, возможно, объявим об этом на следующей неделе", - цитирует Трама Fox News.

Агентство напоминает интервью государственного секретаря США Майка Помпео. По его словам, США направляют команду в КНДР для подготовки к саммиту, который состоится "где-то" в Азии в конце февраля.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что отношения Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи лучшие за все время.

Отметим, что вернувшаяся из США делегация Северной Кореи передала Ким Чен Ыну письмо от президента США Дональда Трампа.

Как писало РБК-Украина ранее, вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме.

Добавим, глава США ранее заявил, что ему уже известно место проведения будущей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, однако отказался его назвать.