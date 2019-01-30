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Відносини США і КНДР найкращі за весь час, - Трамп

Новини » Політика    30.01.2019 - 16:28
Відносини США і КНДР найкращі за весь час, - Трамп
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп з нетерпінням чекає зустрічі з Кім Чен Ином найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що відносини Сполучених Штатів Америки і Північної Кореї найкращі за весь час. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

За словами американського президента, у відносинах країн досягнуто прогресу. Він зазначив, що з нетерпінням чекає зустрічі з главою КНДР Кім Чен Ином найближчим часом.

Відносини США і КНДР найкращі за весь час, - Трамп

"Відносини США з Північною Кореєю найкращі за весь час. Ніяких випробувань (ядерних, - ред.), отримання останків, повернення заручників. Гідний шанс денуклеаризації... Час покаже, що відбудеться з Північною Кореєю, але за часів попередньої адміністрації відносини були жахливими, і повинні були відбутися дуже погані речі. Тепер зовсім інша історія. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином найближчим часом. Досягнутий прогрес - велика різниця!" - написав глава США.

Нагадаємо, що делегація Північної Кореї, яка повернулася зі США, передала Кім Чен Ину лист від президента США Дональда Трампа.

Як писало РБК-Україна раніше, друга зустріч Трампа і Кім Чен Ина може відбутися у В'єтнамі.

Додамо, глава США раніше заявив, що йому вже відомо місце проведення майбутньої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, проте відмовився його назвати.

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Новини України КНДРКім Чен ИнДональд Трамп
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