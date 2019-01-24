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Кім Чен Ину передали листа від Трампа

Новини » Політика    24.01.2019 - 02:14
Кім Чен Ину передали листа від Трампа
Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)

Глава КНДР задоволений результатами переговорів делегації Північної Кореї з США

Делегація Північної Кореї на чолі з заступником голови Трудової партії КНДР Кім Ен Чхолем що повернулася з США,  передала північнокорейському лідерові Кім Чен Ину листа від президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.

Після зустрічі з делегацією Кім Чен Ин заявив, що задоволений результатами переговорів у США і доручив провести підготовку до другого саміту США-КНДР.

Глава КНДР також привітав "непохитну рішучість і бажання Трампа вирішити нагальні питання, а також його великий інтерес до проведення другого саміту".

За непідтвердженою інформацією, друга зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина може відбутися у В'єтнамі.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, останні десять років спецслужби Сполучених Штатів і Північної Кореї контактували через таємний канал зв'язку. Таємні контакти, крім спілкування через офіційний канал зв'язку, підтримували співробітники північнокорейської розвідки і ЦРУ, що компенсуваkj складності в дипломатичній роботі.

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Новини України КНДРКім Чен ИнДональд Трамп
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