США і Китай відновлюють торгові переговори

Черговий раунд торговельних переговорів пройде в кінці серпня

Сполучені Штати Америки та Китай відновлюють торгові переговори, черговий раунд заплановано на кінець серпня. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства комерції КНР.

Повідомляється, що чергова зустріч делегацій Китаю і США пройде у Вашингтоні в кінці серпня. Делегацію Пекіна очолить заступник міністра комерції КНР Ван Шоувень. Головою американської делегації виступить заступник глави Мінфіну з міжнародних справ Девід Мальпасс.

Очікується, що на зустрічі сторони обговорять питання економіки і двосторонньої торгівлі. У той же час Китай наполягає на збереженні принципів взаємності, рівності і цілісності.

Відзначимо, до цього останній раунд офіційних переговорів на тлі торгової війни через обопільне введення мит сторони провели на початку червня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США завершили черговий тарифний план мит у відношенні Китаю в розмірі 16 млрд доларів.

У той же час США відзначають, що Білий дім відкритий для подальших переговорів з Китаєм.