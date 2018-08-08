США завершили наступний тарифний план мит Китаю у розмірі 16 млрд доларів

Мита набудуть чинності 23 серпня

США почнуть стягувати мита ще на 16 млрд доларів, згідно з новим переліком товарів, що імпортуються з Китаю. Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 7 серпня, Торгове представництво США опублікувало остаточний список мит, що містить 279 імпортних товарних ліній з Китаєм на суму 16 млрд доларів. Мита набудуть чинності 23 серпня.

Зазначається, що Торгове представництво значно скоротило оригінальний список товарів.

Нагадаємо, у середині червня США ввели 25% мита на товари з Китаю на загальну суму 50 млрд доларів. Своє рішення Трамп пояснив тим, що Китай торгує нібито нечесно, крадучи американські технології.

4 серпня Трамп заявив, що ефект від мит перевищив очікування.