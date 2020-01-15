США і Китай підписали першу фазу торгової угоди

Президент США Дональд Трамп і віце-прем'єр Китаю Лю Хе підписали першу фазу торгової угоди. Церемонія підписання відбулася сьогодні, 15 січня, в Білому домі у Вашингтоні, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Трамп, перша фаза угоди містить зокрема обмеження на зниження обмінного курсу юаня. При цьому президент США заявив, що угода не включає скасування мит на товари з Китаю. Америка готова скасувати мита у другій частині операції.

Також Трамп зазначив, що угода між США і Китаєм буде сприяти стабілізації міжнародних відносин між країнами.

Раніше РБК-Україна писало, що угода передбачає зобов'язання Пекіна, щодо додаткової закупівлі товарів США. Мова йде про додаткові закупівлі на 50 млрд доларів у сфері енергетики і на 33 млрд доларів в сільськогосподарській галузі. Китай також погодився виділити 35 млрд доларів на закупівлі в секторі послуг Сполучених Штатів.

Також повідомлялося, що друга частина торгової угоди між США і Китаєм буде включати деякі питання технологій і кібербезпеки.