США та Китай обговорили першу частину торговельної угоди

Сторони "конструктивно обговорили" першу частину угоди
Глави делегацій Сполучених Штатів Америки та Китаю провели телефонну розмову, під час якої обговорили першу частину торговельної угоди між державами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, переговори відбулися зі ініціативою Вашингтону. Білий дім в обговоренні представляв міністр фінансів Стівен Мнучін, з китайського боку переговори вів віце-прем'єр Лю Хе.
Зазначається, що сторони "конструктивно обговорили" питання першої частини торговельної угоди між США та Китаєм, а також досягли домовленостей про подальшу підтримку тісного контакту між державами.
Економічний радник Білого дому Ларрі Кудлоу заявив, що США та Китай наближаються до угоди про припинення своєї 16-місячної торговельної війни, але він не надав жодних деталей щодо термінів можливої угоди.
Нагадаємо, підписання першої частини торговельної угоди між США та Китаєм планувалося на 13 листопада. Однак цього не відбулося, бо саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, на якому мали укласти угоду, було скасовано.
Також РБК-Україна писало, що у Міністерстві торгівлі Китаю заявили про готовність обговорити з США можливість поетапного скасування мит, введених під час багатомісячної торговельної війни. Однак президент США Дональд Трамп заявив, що не згоден скасувати мита на американські товари для Китаю.