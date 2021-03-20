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Переговори Китаю і США: обмінялися критикою і погодилися боротися зі зміною клімату

Новость на русском → США, Субота 20 березня 2021 06:51
Переговори Китаю і США: обмінялися критикою і погодилися боротися зі зміною клімату Фото: Ентоні Блінкен (instagram.com/secblinken)
Автор: Даша Харченко

Китай і США провели переговори в Анкориджі (штат Аляска). Вони домовилися про створення спільної робочої групи з боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє Сіньхуа.

З боку США на зустрічі були держсекретар Ентоні Блінкен і радник президента з національної безпеки Джейк Салліван. Від Китаю - глава канцелярії комісії ЦК КПК з закордонних справ Ян Цзечі і міністр закордонних справ Ван І.

Переговори не обійшлася без критики: Блінкен заявив, що дії Китаю в Гонконзі, Сіньцзяні та Тайвані, а також кібератаки на США "загрожують заснованому на правилах порядку, який підтримує глобальну стабільність". Ян Цзечі, своєю чергою, заявив, що США порушують права людини, вбивають афроамериканців, і Вашингтону не варто втручатися в справи КНР.

Радник президента США Салліван сказав, що переговори були "жорсткими".

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни світу відмовитися від використання вугілля в електроенергетиці в кілька етапів. Це потрібно, щоб не допустити глобального підвищення температури.

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