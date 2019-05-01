США та Китай готуються оголосити про досягнення торгової угоди до 10 травня

США і Китай можуть оголосити про досягнення домовленості щодо спірних питань, що стосуються торгівлі між країнами, до наступної п'ятниці, 10 травня. Про це повідомляє телеканал CNBC.

Наголошується, що представники США і КНР можуть виступити з цією заявою після того, як проведуть серію консультацій. Наступного тижня до Вашингтона прибуде віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе.

Також до 10 травня можуть домовитися сторони можуть домовитися про проведення зустрічі президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна.

Раніше стало відомо, що США і Китай можуть підписати остаточний варіант торгового угоди в кінці травня або початку червня. За її даними, представники двох країн перед цим мають намір провести ще кілька раундів консультацій.

Нагадаємо, раніше видання The Financial Times повідомляло, що президент США Дональд Трамп піде на поступки Китаю заради укладення торгової угоди. Трамп готовий відмовитися від вимоги припинити спроби кібершпіонажу з боку Китаю.

РБК-Україна писало, що раніше Трамп повідомив про швидкої зустрічі в Білому домі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Очікується, що на зустрічі у Вашингтоні боку покладуть кінець торгової війни.