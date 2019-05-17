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Трамп відклав введення мит на автомобілі

Новини » Політика    17.05.2019 - 16:30
Трамп відклав введення мит на автомобілі
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Таке рішення Трамп прийняв після того, як вивчив доповідь міністерства торгівлі

Президент США Дональд Трамп відклав введення мит на імпортні автомобілі і деталі до них на півроку. Про це Business Insider.

Повідомляється, що таке рішення американський лідер прийняв після того, як вивчив доповідь міністерства торгівлі.

Зокрема, Трамп доручив представництва американської торгівлі провести переговори з ЄС, Японією та іншими країнами. Через 180 днів Трамп повинен отримати звіт про результати переговорів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що адміністрація Дональда Трампа збирається на півроку відкласти введення мит на імпорт автомобілів з ЄС.

Ще влітку минулого року Трамп пригрозив ЄС ввести мита на всі ввезені в країну європейські автомобілі, якщо Брюссель не зніме торгові бар'єри і тарифи для американських товарів. Вашингтон тоді ввів мита на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, Брюссель у відповідь ввів тарифи на американські товари.

Раніше генеральний директор Єврокомісії з питань торгівлі Жан-Люк Демарти заявив, що Європейський союз готовий ввести мита на імпорт американських товарів на загальну суму 20 млрд євро, у випадку якщо США введе додаткові мита на європейські автомобілі.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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