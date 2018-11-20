ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

США вивчають можливість санкцій за експорт технологій AI і розпізнавання осіб

Новини » Політика    20.11.2018 - 13:40
США вивчають можливість санкцій за експорт технологій AI і розпізнавання осіб
Фото: Бюро промисловості та безпеки (BIS) (export.gov)

У США вважають, що експорт нових технологій може представляти загрозу нацбезпеці

У Міністерстві торгівлі США розробляють нові норми для посилення контролю за експортом технологій штучного інтелекту (AI) і розпізнавання осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на Government Publishing Office.

Повідомляється, що Бюро промисловості та безпеки (BIS) при Міністерстві торгівлі США може обмежувати експорт технологій, витік яких може викликати загрозу національній безпеці. BIS зазначає, що багато "чутливих технологій" вже включено в заборону на експорт, проте вже існують такі, які з'явилися лише нещодавно.

Новий опублікований список технологій для посилення контролю за експортом включає біотехнології, технології штучного інтелекту і машинного навчання, позиціонування і навігації, квантових обчислень і розпізнавання осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть ввести санкції проти Туреччини у зв'язку з купівлею російських ракетних систем С-400, які становлять загрозу для американських винищувачів F-35.

 

Суд заблокував введені Трампом обмеження на прийом мігрантів
Новини України Сполучені Штати АмерикитехнологіїСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся