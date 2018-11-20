США вивчають можливість санкцій за експорт технологій AI і розпізнавання осіб

Фото: Бюро промисловості та безпеки (BIS) (export.gov)

У США вважають, що експорт нових технологій може представляти загрозу нацбезпеці

У Міністерстві торгівлі США розробляють нові норми для посилення контролю за експортом технологій штучного інтелекту (AI) і розпізнавання осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на Government Publishing Office.

Повідомляється, що Бюро промисловості та безпеки (BIS) при Міністерстві торгівлі США може обмежувати експорт технологій, витік яких може викликати загрозу національній безпеці. BIS зазначає, що багато "чутливих технологій" вже включено в заборону на експорт, проте вже існують такі, які з'явилися лише нещодавно.

Новий опублікований список технологій для посилення контролю за експортом включає біотехнології, технології штучного інтелекту і машинного навчання, позиціонування і навігації, квантових обчислень і розпізнавання осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть ввести санкції проти Туреччини у зв'язку з купівлею російських ракетних систем С-400, які становлять загрозу для американських винищувачів F-35.