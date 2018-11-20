США изучают возможность санкций за экспорт технологий AI и распознавания лиц

Фото: Бюро промышленности и безопасности (BIS) (export.gov)

В США полагают, что экспорт новых технологий может представлять угрозу нацбезопасности

В Министерстве торговли США разрабатывают новые нормы для ужесточения контроля за экспортом технологий искусственного интеллекта (AI) и распознавания лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на Government Publishing Office.

Сообщается, что Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Министерстве торговли США может ограничивать экспорт технологий, утечка которых может вызвать угрозу национальной безопасности. BIS отмечает, что многие "чувствительные технологии" уже включены в запрет на экспорт, однако уже существуют такие, которые появились только недавно.

Новый опубликованный список технологий для ужесточения контроля за экспортом включает биотехнологии, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, позиционирования и навигации, квантовых вычислений и распознавания лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против Турции в связи с покупкой российских ракетных систем С-400, которые представляют угрозу для американских истребителей F-35.