Армія Путіна може подвоїти зусилля, але українці продовжують опір, - директор ЦРУ
У ЦРУ вважають, що армія Путіна може подвоїти зусилля в наступі в Україні, але український народ буде люто чинити опір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Вільяма Бернса, сказані на брифінгу 8 березня.
"Я думаю, що наступні кілька тижнів будуть жахливими, в яких він (Путін . - Ред.) подвоїть зусилля", - заявив Бернс.
Він додав, що можуть далі бути жертви серед цивільного населення в "міських боях", але українці будуть люто чинити опір.
"Єдине, в чому я абсолютно переконаний, і я думаю, що наші аналітики з Комітету з розвідки в цьому абсолютно переконані, це те, що українці продовжать люто і ефективно чинити опір", - додав директор ЦРУ.
Також він додав, що у багатьох відношеннях саме агресія Путіна починаючи з 2014 року в Криму створила сильне "почуття" української нації.
Розвідка США вважає заяву Путіна про ядерну зброю "дивною".
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