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Глави Держдепу США і МЗС Британії обговорили стримування Росії

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Середа 26 січня 2022 05:19
Глави Держдепу США і МЗС Британії обговорили стримування Росії Фото: міністр закордонних справ Великобританії Елізабет трас (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс. Зокрема, обговорювалася ситуація навколо України та координація спільних зусиль для стримування агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держдепартаменту США

У Держдепі зазначили, що сторони "підвели підсумки останніх заходів щодо стримування Росії від військового нарощування в Україні і навколо неї".

Повідомляється, що США і Великобританія "координують свої дії між собою, а також з НАТО і європейськими союзниками і партнерами, щоб спонукати Росію до деескалації напруженості і переходу її на шлях дипломатії".

Також глави зовнішньополітичних відомств США і Британії обговорили спільне протистояння політиці економічного тиску Китаю, шляхи успішного завершення переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Раніше ми писали, що генсек НАТО і глава МЗС Британії обговорили нарощування російських військ біля України.

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