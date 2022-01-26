ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Криза навколо України зачіпає весь світ, - Блінкен

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 26 січня 2022 18:49
Криза навколо України зачіпає весь світ, - Блінкен Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав ситуацію навколо України набагато більше її самої і навіть Європи. Криза зачіпає все світове співтовариство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена в ході пресконференції.

"Ця криза набагато більша за Україну і навіть Європу, вона зачіпає всю світову спільноту і вимагає її реакції",-сказав Блінкен за підсумками переговорів з Міністром закордонних справ Кувейту шейхом Ахмедом Насером аль-Мохаммедом Ас-Сабахом.

Держсекретар додав, що ситуація навколо України була однією з тем переговорів з главою МЗС Кувейту.

Нагадаємо, сьогодні Блінкен обговорив ситуацію навколо України з главою МЗС Великобританії Елізабет Трас.

Зазначимо, раніше Білий дім підтвердив секретні брифінги щодо ситуації навколо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Ентоні Блінкен
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ