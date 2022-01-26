Криза навколо України зачіпає весь світ, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав ситуацію навколо України набагато більше її самої і навіть Європи. Криза зачіпає все світове співтовариство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена в ході пресконференції.

"Ця криза набагато більша за Україну і навіть Європу, вона зачіпає всю світову спільноту і вимагає її реакції",-сказав Блінкен за підсумками переговорів з Міністром закордонних справ Кувейту шейхом Ахмедом Насером аль-Мохаммедом Ас-Сабахом.

Держсекретар додав, що ситуація навколо України була однією з тем переговорів з главою МЗС Кувейту.