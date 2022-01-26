Криза навколо України зачіпає весь світ, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав ситуацію навколо України набагато більше її самої і навіть Європи. Криза зачіпає все світове співтовариство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена в ході пресконференції.
"Ця криза набагато більша за Україну і навіть Європу, вона зачіпає всю світову спільноту і вимагає її реакції",-сказав Блінкен за підсумками переговорів з Міністром закордонних справ Кувейту шейхом Ахмедом Насером аль-Мохаммедом Ас-Сабахом.
Держсекретар додав, що ситуація навколо України була однією з тем переговорів з главою МЗС Кувейту.
Нагадаємо, сьогодні Блінкен обговорив ситуацію навколо України з главою МЗС Великобританії Елізабет Трас.
Зазначимо, раніше Білий дім підтвердив секретні брифінги щодо ситуації навколо України.