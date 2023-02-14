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Евросоюз создаст специальную рабочую группу по конфискации российских активов

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Европа, Вторник 14 февраля 2023 19:26
Евросоюз создаст специальную рабочую группу по конфискации российских активов Фото: Евросоюз планирует создать специальную рабочую группу по конфискации замороженных российских активов (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Евросоюз создаст спецгруппу для конфискации российских активов и передачи их Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Евросоюза.

Об этом говорилось сегодня, 14 февраля, на заседании Комитета по экономическим и финансовым вопросам Евросовета, где члены обменялись мнениями по поводу экономического и финансового влияния агрессии России против Украины. Министры сосредоточили внимание на реализации и последствиях санкций, принятых после агрессии России против Украины.

Элизабет Свантессон, министр финансов Швеции, страны, председательствующей в Евросовете, отметила, что постоянная поддержка Украины остается главным приоритетом во время председательства Швеции.

"Сегодняшняя дискуссия была важной для того, чтобы продолжить мониторинг ситуации и опираться на совместные действия по противодействию агрессии России в отношении Украины. Министры также получили обновленную информацию о работе над возможностями использования замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины. Председательство Швеции будет способствовать этой работе в Совете как первоочередной", - подчеркнула она.

Эти активы на сумму около 300 млрд евро распределены в различных финансовых структурах, отмечается в пресс-релизе. Однако в последнее время руководители институтов ЕС не раз выступали с заявлениями, что для восстановления Украины должны использовать именно российские активы. Один из чиновников ЕС сообщил, что лидеры ЕС в рамках обсуждения помощи Украине планировали продвинуться по вопросу использования замороженных российских активов. Но речь идет не о конфискации средств.

"Но это режим санкций, а не режим конфискации. Режим санкций означает, что вы можете использовать деньги, но вы должны вернуть их, когда изменится политика", - сказал чиновник.

Однако в повестке заседания Комитета постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper), которое состоится 15 февраля, речь идет о создании специальной рабочей группы для конфискации российских активов и передачи их Украине.

Недавно РБК-Украина сообщало, что на выходных послы ЕС были информированы главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о том, какие ограничения войдут в 10-й пакет санкций против России. Их планируют ввести к годовщине начала войны.

Напомним, что Европейский союз может принять новые санкции против белорусского режима и РФ уже в феврале.

Сообщалось, что до конца прошлой недели Еврокомиссия должна представить послам ЕС новый пакет санкций против РФ.

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