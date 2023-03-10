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ЕС активизирует работу по использованию замороженных российских активов, - Боррель

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Пятница 10 марта 2023 00:54
ЕС активизирует работу по использованию замороженных российских активов, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российская Федерация должна возместить Украине нанесенный своей полномасштабной военной агрессией ущерб и компенсировать огромные потери, нанесенные стране и ее народу.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на пресс-конференции в Стокгольме.

"Она (РФ) должна заплатить за восстановление Украины", - подчеркивает комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В этом контексте Боррель отметил, что с этой целью "мы активизируем нашу работу по использованию замороженных и заблокированных российских активов в соответствии с международным правом".

Евродепутат также обращает внимание, что восстановление Украины после войны станет "большой задачей", и Евросоюзу нужно использовать свое финансирование для привлечения частных инвестиций и из Украины, и из Европы.

Боррель добавил, что так как РФ не прекращает свою жестокую войну против Украины, уровень ущерба будет только увеличиваться, и "тем более потрясающей будет работа, которую мы должны сделать" для поддержания реконструкции в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз создаст специальную рабочую группу по конфискации российских активов.

Добавим также, что в январе издание Bloomberg писало, что в ЕС нашли способ использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины. Речь шла о, по меньшей мере, 36,8 млрд долларов активов российского центрального банка.

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