У США випробували гігантський літак для запуску космічних ракет

Гігантський двофюзеляжний літак для запуску космічних ракет Stratolaunch компанії Stratolaunch Systems у суботу, 13 квітня, здійснив перший пробний політ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Як повідомляється, Stratolaunch успішно здійснив свій перший політ. Літак вилетів з аеродрому в пустелі Мохаве в штаті Каліфорнія. Випробувальний політ Stratolaunch проходив на південь від Лос-Анджелеса.

Зазначається, літак Stratolaunch є найбільшим у світі. Розмах крил гіганта сягає 117 м, довжина 53 м, а висота - 15 м. Він оснащений шістьма двоконтурними турбореактивними двигунами Pratt & Whitney, а також 28 колесами. Центральна частина літака призначена для кріплення космічних ракет.

Крім того, максимальна маса, з якої літак може піднятися у повітря становить близько 590 тонн.

Нагадаємо, нещодавно європейським вченим вдалося вперше сфотографувати чорну діру - надмасивного колапсара в далекій галактиці Messier 87, яка знаходиться в скупченні Діви. Щоб зробити дану фотографію, потрібна була мережа з восьми телескопів. Ці телескопи перебували на різних континентах.

Раніше NASA провело перші польотні випробування прототипу дрона-вертольота, який передбачається доставити на Марс в лютому 2021 року.