RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США виключили з списку санкцій членів Міжнародного кримінального суду

Автор: РБК-Україна

Міністерство фінансів США виключило з списку санкцій двох співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС). Раніше президент країни Джо Байден схвалив анулювання указу свого попередника Дональда Трампа щодо МКС.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

У списку значаться дві людини - прокурор МУС Фату Бенсуда і глава відділу судочинства, взаємодоповнюваності і співробітництва організації Факісо Мочочоко.

Президент США Джо Байден 2 квітня зазначив указ свого попередника Дональда Трампа щодо Міжнародного кримінального суду. Таким чином санкції, введені попередньою адміністрацією Білого дому щодо прокурора МУС Фату Бенсуда і керівника відділу судочинства, взаємодоповнюваності і співробітництва Факісо Мочочоко, були зняті.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США відмовився від "окремої політики візових обмежень щодо певного персоналу МКС". У відомстві підкреслили, що адміністрація Байдена зробила дані кроки, оскільки після оцінки американської санкцій політики щодо Міжнародного кримінального суду прийшла до висновку, що та "була недоречною і неефективною".

Відзначимо, Ізраїль просив США зберегти санкції проти Міжнародного кримінального суду. З таким проханням звернувся до адміністрації Байдена прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп розпорядився ввести санкції проти чотирьох співробітників МКС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденСанкції
Читайте також
США зажадали від Росії пояснень через стягування військ до кордону України
Фондові індекси США на максимумах через очікування рекордного економічного зростання
Росія і США ведуть контакти щодо України на високому рівні. Обговорюють Донбас
Прогноз погоди