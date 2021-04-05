США виключили з списку санкцій членів Міжнародного кримінального суду

Міністерство фінансів США виключило з списку санкцій двох співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС). Раніше президент країни Джо Байден схвалив анулювання указу свого попередника Дональда Трампа щодо МКС.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США .

Президент США Джо Байден 2 квітня зазначив указ свого попередника Дональда Трампа щодо Міжнародного кримінального суду. Таким чином санкції, введені попередньою адміністрацією Білого дому щодо прокурора МУС Фату Бенсуда і керівника відділу судочинства, взаємодоповнюваності і співробітництва Факісо Мочочоко, були зняті.

У списку значаться дві людини - прокурор МУС Фату Бенсуда і глава відділу судочинства, взаємодоповнюваності і співробітництва організації Факісо Мочочоко.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США відмовився від "окремої політики візових обмежень щодо певного персоналу МКС". У відомстві підкреслили, що адміністрація Байдена зробила дані кроки, оскільки після оцінки американської санкцій політики щодо Міжнародного кримінального суду прийшла до висновку, що та "була недоречною і неефективною".

Відзначимо, Ізраїль просив США зберегти санкції проти Міжнародного кримінального суду. З таким проханням звернувся до адміністрації Байдена прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп розпорядився ввести санкції проти чотирьох співробітників МКС.