США виключили з санкційного списку три компанії російського олігарха

Компанії росіянина Олега Дерипаски більше не під санкціями

Подразделение Минфина Соединенных Штатов, занимающееся вопросами в области санкций (Office of Foreign Assets Control) исключило из списка санкций три российских компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OFAC.

Все компании принадлежат российскому олигарху Олегу Дерипаске - En+, "РусАл" и "Евросибэнерго". Однако сам Дерипаска все еще остается в санкционном списке.

Напомним, ранее Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин на закрытом брифинге заявил о необходимости снять санкции с российских компаний олигарха Олега Дерипаски.

Вскоре палата представителей Конгресса Соединенных Штатов приняла резолюцию с призывом к администрации президента Дональда Трампа сохранить действие санкций в отношении компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Однако, сенат США не смог сохранить санкции в силе.

Снятие санкций стало возможным после реструктуризации и изменений в корпоративном управлении компаний - Дерипаска согласился сократить свое участие в компаниях. Сам олигарх останется в списке санкций.