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У США не змогли зберегти в силі санкції проти компаній Дерипаски

Новини » Політика    17.01.2019 - 04:17
У США не змогли зберегти в силі санкції проти компаній Дерипаски
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Сенат США проголосував за зняття санкцій

Сенат Сполучених Штатів Америки (США) не зміг домогтися збереження санкцій проти компаній Дерипаски. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Так, за резолюцію, що засуджує план Білого дому, проголосувало 57 сенаторів, 42 були проти. Для прийняття резолюції було потрібно 60 голосів.

"За резолюцію, що засуджує план Білого дому, проголосувало 57 сенаторів, 42 були проти. Для прийняття резолюції було потрібно 60 голосів. До демократам приєдналися лише 11 республіканців", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з кількох компаній Дерипаски будуть зняті санкції, серед яких "Русал", ВАТ "Євросибенерго" і En+.

Рішення набуде чинності, якщо не буде заблоковано Конгресом США протягом 30 днів.

Разом з тим, санкції проти самого Дерипаски, які набули чинності в квітні минулого року, залишаються в силі і не будуть порушені рішенням Міністерства фінансів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучин на закритому брифінгу заявив про необхідність зняти санкцій з російських компаній олігарха Олега Дерипаски.

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