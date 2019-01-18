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У Конгресі США ухвалили резолюцію проти зняття санкцій з компаній Дерипаски

Новини » Політика    18.01.2019 - 00:33
У Конгресі США ухвалили резолюцію проти зняття санкцій з компаній Дерипаски
Фото: Конгрес США (educationusa.state.gov)

Резолюцію підтримали як демократи, так і республіканці нижньої палати Конгресу

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів у четвер, 17 січня, ухвалила резолюцію із закликом до адміністрації президента Дональда Трампа зберегти чинність санкцій щодо компаній російського міліардера Олега Дерипаски. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агентство, більшість республіканців приєдналися до резолюції демократів, "зайнявши незвичайну позицію проти президента Дональда Трампа" - "за" проголосували 362 людини, "проти" - 53.

Лідер фракції демократів Стені Хоєр, який вніс документ на розгляд палати, заявив, що до зняття санкцій залишаються серйозні запитання, нагадавши про зв'язки Дерипаски з президентом Володимиром Путіним і з колишнім главою штабу Трампа Полом Манафортом.

"Конгрес не схвалює дій, пов'язаних зі зняттям санкцій, запроваджених щодо групи En+, UC Rusal і EuroSibEnergo", - йдеться в резолюції.

Водночас зазначається, що резолюція має символічний характер і не вплине на процес зняття санкцій.

Нагадаємо, раніше Сенат (верхня палата Конгресу) Сполучених Штатів не зміг ухвалити резолюцію про збереження санкцій проти компаній Дерипаски, оскільки за неї проголосували 57 із необхідних 60 сенаторів.

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