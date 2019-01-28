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США виключили з санкційного списку три компанії російського олігарха

Новини » Економіка    28.01.2019 - 02:58
США виключили з санкційного списку три компанії російського олігарха
Ілюстративне фото (УНІАН)

Компанії росіянина Олега Дерипаски більше не під санкціями

Підрозділ Мінфіну сша, що займається питаннями в області санкцій (Office of Foreign Assets Control) виключило зі списку санкцій три російські компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OFAC.

Всі компанії належать російському олігарху Олегу Дерипасці - En+, "РусАл" і "Євросибенерго". Однак сам Дерипаска все ще залишається в списку санкцій.

Нагадаємо, раніше Міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучин на закритому брифінгу заявив про необхідність зняти санкції з російських компаній олігарха Олега Дерипаски.

Незабаром палата представників Конгресу Сполучених Штатів прийняла резолюцію із закликом до адміністрації президента Дональда Трампа зберегти дію санкцій стосовно компаній російського мільярдера Олега Дерипаски. Проте, сенат США не зміг зберегти в силі санкції.

Зняття санкцій стало можливим після реструктуризації та змін у корпоративному управлінні компаній - Дерипаска погодився скоротити свою участь в компаніях. Сам олігарх залишиться у списку санкцій.

 

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