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У США не виключають третьої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина


Сполучені Штати обмірковують можливість третього саміту

Заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями Андреа Томсон заявила, что третий саммит Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вполне может состояться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Впрочем, о конкретной дате и времени речь не идет.

"Будет ли следующий саммит? Думаю, что будет", - сказала она.

Томсон добавила, что "чрезвычайно важно" для всех стран сохранять санкции ООН против Северной Кореи, пока она не откажется от ядерного оружия.

" Мы и в дальнейшем будем сохранять эти санкции, и мы продолжим работать с командой за рубежом, чтобы убедиться, что их действие продолжается", - резюмировала Томсон.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после саммита в Ханое заявил, что третьего саммита с Ким Чен Ыном, скорее всего, не будет.

Сообщается, что на этом саммите Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. 

Как писало РБК-Украина, в феврале текущего года Северная Корея согласилась допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для проведения проверок ее ядерных объектов. 

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